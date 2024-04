‘Zondag zonnige perioden, komende dagen meer bewolking’

Foto: Joris van Tweel

Ook de zondag brengt mooi voorjaarsweer. De komende dagen neemt echter de bewolking toe en kan er ook wat regen gaan vallen.

Zondagochtend is er eerst nog kans op een bui maar weldra wordt het droog en komt de zon te voorschijn. Overdag is het wisselend bewolkt met flink wat zonnige perioden. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ligt rond de 18 of 19 graden. In de nacht van zondag op maandag is het helder en koelt het af naar zo’n 9 graden.

Op maandag zijn de veranderingen klein. Er zijn zonnige perioden maar er is ook bewolking. Het blijft droog en het wordt 17 of 18 graden. Op dinsdag overheerst de bewolking en kan er een bui vallen. Dat geldt ook voor de woensdag hoewel de zon zich op die dag ook weer laat zien.