‘Zondag zonnige perioden, de komende dagen regen en kouder’

Foto: Joris van Tweel

Het weerbeeld gaat de komende dagen veranderen. Het voorjaarszonnetje maakt plaats voor regenbuien en koude temperaturen. Zondag is een overgangsdag.

Zondag zijn er zonnige perioden, maar zijn er ook wolkenvelden. Het blijft droog. De wind is zwak en komt uit het westen. De maximumtemperatuur ligt rond de 11 of 12 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt wisselend bewolkt met een minimumtemperatuur rond 6 graden.

Op maandag begint de dag bewolkt waarbij in de ochtend de zon nog even tevoorschijn kan komen. In de middag vallen er buien waarbij er flink wat neerslag kan vallen. Het wordt maandag niet warmer dan 8 of 9 graden.

Ook op dinsdag blijft het niet droog. Verspreid over de dag vallen er buien, maar er zullen ook zonnige perioden zijn. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 9 of 10 graden.