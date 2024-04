‘Zondag zon maar ook buitjes, ook komende dagen blijft het niet droog’

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Aangenaam en fraai voorjaarsweer zit er voorlopig niet in. Op zondag krijgen we weliswaar de zon te zien maar als je op pad gaat is het slim om de paraplu mee te nemen.

Zondag is er in de vroege ochtend nog kans op een bui. In de ochtend is het wisselend bewolkt met ruimte voor de zon. In de middag neemt de kans op buien toe, hoewel de zon zich ook laat zien. De wind is matig en komt uit noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur ligt rond de 8 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt wisselend bewolkt waarbij het af kan koelen naar zo’n 2 graden.

Op maandag zijn de veranderingen klein. Het is wisselend bewolkt met ruimte voor de zon maar er kan verspreid over de dag ook een bui vallen. Met 8 graden is het behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Dinsdag lijkt droog te gaan verlopen. In de ochtend is er zon maar in de middag is het bewolkt. Ook dan zal het niet warmer worden dan 8 of 9 graden. Op woensdag zullen er opnieuw regenkansen zijn.