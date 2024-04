‘Zondag wisselend bewolkt, komende dagen zon maar ook buien’

Stralend en zonnig voorjaarsweer zit er voorlopig nog niet in. De zon zal zich de komende dagen wel laten zien maar er vallen ook buien.

Zondag begint de dag wisselend bewolkt. Zo nu en dan kan de zon even tevoorschijn komen. Verspreid over de dag is er een bui mogelijk. De wind komt uit een zuidelijke richting en is stevig, windkracht 4 tot 5. De maximumtemperatuur ligt rond de 16 of 17 graden. In de nacht van zondag op maandag blijft het wisselend bewolkt. Ook dan valt er geen neerslag en de minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden.

Op maandag is er wat meer ruimte voor de zon. In de middag zijn er wolkenvelden en is er ook kans op een bui. Het wordt dan 16 of 17 graden. Op dinsdag verandert er weinig aan het weerbeeld. De bewolking heeft dan de overhand. Met name in de middag kunnen er buien vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 17 of 18 graden.