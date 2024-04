Zo’n 25 mensen springen op eerste dag in het water in Hoogkerk: “Het wat koudere weer deert ze niet”

Foto: Quinten van Duuren

Openluchtzwembad Hoogkerk is zondagmiddag geopend. Ondanks de overwegend bewolkte dag waren er genoeg mensen die een eerste duik kwamen nemen.

“We kijken terug op een hele geslaagde eerste dag”, vertelt Marian Hegeman van het zwembad. “Om 12.00 uur gingen de deuren open. En we moeten dan toch constateren dat we een hele trouwe groep zwemmers hebben. Ondanks dat het weer vandaag niet super mooi is waren er zo’n 25 mensen die het water in sprongen en hun eerste baantjes van het seizoen trokken. Daar zijn we super blij mee. Ook hebben we flink wat abonnementen voor het nieuwe seizoen verkocht.”

“We willen van het aardgas af”

De afgelopen maanden heeft de vereniging in Hoogkerk ook niet stilgezeten. “We willen als zwembad heel graag van het aardgas af. Vorig jaar juli zijn we opengegaan nadat het bad de twee jaar daarvoor gesloten was. We zijn best wel geschrokken van de aardgasrekening die we ontvingen. Daarom hebben we voor dit seizoen seizoen nieuwe lamellen aangeschaft. De oude lamellen waren af en functioneerden niet meer goed. Deze leggen we over de baden heen wanneer ze niet in gebruik zijn. Dit zorgt ervoor dat het water de warmte beter vast kan houden en we dus minder hoeven te stoken. Daarnaast hebben we twee warmtepompen aangeschaft. Dat kost wat maar we weten ook dat deze apparaten zich snel terug gaan verdienen.”

“Termijn nog onbekend”

Op de vraag of er al een datum is geprikt wanneer het zwembad aardgasvrij moet zijn zegt Hegeman: “Technische mensen zijn daar mee bezig. We hebben nu deze stap gezet en ondertussen wordt er nagedacht over de volgende stap. Uiteindelijk moet dit leiden tot het definitief dichtdraaien van de gaskraan. Maar de termijn hiervoor is nu nog niet bekend.”

Nieuwe website

Het is niet het enige dat nieuw is. “We hebben ook onze website vernieuwd. Hierdoor hebben mensen veel meer controle. Zo kunnen er op de website producten gekocht worden. Ook hebben we nu de mogelijkheid om duidelijker aan te geven wanneer we open zijn. We hebben onze vaste openingsuren maar als het mooi weer is kunnen we ook extra geopend zijn. Dit kunnen we nu in één oogopslag zichtbaar maken.” Hegeman hoopt op een mooi seizoen: “Wij zijn er klaar voor. Wat ons betreft mag het mooie weer gaan komen.”

Ook de komende dagen is het zwembad geopend. Meer informatie vind je op hun website.