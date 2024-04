Zoektocht naar vakantiegastgezinnen voor Duitse kinderen: “Kwetsbare kinderen een leuke zomer bezorgen”

Foto: Chris Bakker

Europa Kinderhulp is voor de aanstaande zomervakantie op zoek naar gastgezinnen in de gemeente Groningen die kinderen uit Duitsland willen ontvangen.

“Wij bieden al ruim zestig jaar reizen aan voor kwetsbare kinderen uit Europa”, vertelt Marion Breg van Europa Kinderhulp. “Deze kinderen verblijven in de zomervakantie enkele weken bij Nederlandse vakantiegezinnen. Voor komende zomer hebben we echter nog niet genoeg gezinnen gevonden om alle kinderen een plekje te kunnen bieden. In Groningen zijn we op zoek naar mensen die het leuk lijkt om kinderen uit Schneeberg, een stad in de Duitse deelstaat Saksen en Delitzsch, een stad ten noorden van Leipzig, te ontvangen. De insteek is dat deze kinderen een paar weken bij mensen verblijven.”

“Kinderen leven onder moeilijke omstandigheden”

In Groningen worden ook reizen voor kinderen uit Oldenburg, Hannover en Berlijn aangeboden. “De kinderen die voor deze reizen in aanmerking komen leven onder sociale of financiële moeilijke omstandigheden. Veel vakantieouders nodigen kinderen al jarenlang achtereen uit waardoor er een hechte band ontstaat. Maar elk jaar dienen zich ook nieuwe kinderen aan voor wie we een fijn vakantiegezin zoeken. Tijdens de vakantie gaat het niet om het kunnen beleven van dure uitjes maar gaat het om tijd en aandacht. Een lekker stuk fietsen bijvoorbeeld, samen knutselen of een middagje zwemmen. Het zijn juist de kleine dingen die het doen.”

Mensen die het leuk lijkt om komende zomer als vakantiegezin te fungeren kunnen zich aanmelden op deze website. Op de pagina is ook meer informatie beschikbaar.