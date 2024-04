Zoektocht naar persoon te water op Zuidlaardermeer

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

De politie Groningen is vrijdagochtend een zoekactie gestart naar een persoon te water op het Zuidlaardermeer bij Midlaren.

Volgens de politie is de zoekactie opgezet, nadat er kleding werd aangetroffen bij het water. “Dat doet ons vermoeden dat er mogelijk een persoon het water in is gegaan”, laat de politie weten. “We kunnen de aangetroffen kleding vooralsnog niet linken aan een persoon of vermissing.”

De politie zoekt onder andere met een sonarboot en een helikopter. Wie meer weet over de kleding, of een over nog ongemelde vermiste persoon, kan contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Bij spoed kan naar 112 gebeld worden.