Zes nieuwe spelers voor Velocitas, opnieuw versterking Oranje Nassau

Foto Andor Heij. Velocitas - HZVV

Eersteklasser Velocitas heeft voor het volgende seizoen zes nieuwe spelers aangetrokken. Oranje Nassau haalde opnieuw een versterking in huis.

Doelman Feike Spoor keert terug bij Velocitas. Dat geldt ook voor aanvaller Sam Wormmeester. Zij komen over van respectievelijk Harkemase Boys en Buitenpost. Velocitas winkelde ook bij competitiegenoot GVAV Rapiditas. Middenvelder Ricardo Postema en verdediger Tom Klooster spelen volgend seizoen in het groen wit. Dat geldt ook voor verdediger Kay Bootsma die momenteel bij PKC’83 actief is. Middenvelder Derk Fuller komt over van Berkum uit Zwolle. Hij gaat in Groningen studeren.

Oranje Nassau

Oranje Nassau, de koploper in de eerste klasse J, hengelde de zesde versterking binnen. Het gaat om Mike Prinsen die bij vierde divisionist DETO uit Vriezenveen speelt. Hij gaat zijn studie die hij in Twente volgt in Groningen afmaken.

Eerder trok ON al Mart Bloeming (Hoogezand), Kasper Oldenburger (Pelikaan S), Sam Niewold (Gorecht), Nagesh Amatsaleh (Be Quick 1887) en Rick Hansen (WVV) aan.

PKC’83

PKC’83 heeft zich voor volgend seizoen verzekerd van de diensten van vleugelaanvaller Bram Mulder van GRC Groningen.