Zaaifeest Paradijsvogeltuin trekt 400 bezoekers: “Op zo’n moment weet je dat de tuin er toe doet”

Foto: Amarins Elzinga

Het zaaifeest op de Paradijsvogeltuin in de Oosterparkwijk is zaterdag een succes geworden. Volgens Amarins Elzinga trok de dag vierhonderd bezoekers.

Hoi Amarins! De bedoeling was om de Paradijsvogeltuin op de kaart te zetten …

“En dat is gelukt! Het was een fantastische dag. Van tevoren denk je, hoeveel mensen zouden er langs gaan komen? We hebben de de deuren om 15.00 uur geopend en binnen een half uur hadden we zestig bezoekers op de tuin. Daarmee was het al snel vol. Het zaaifeest duurde tot gisteravond 23.00 uur en in totaal hebben we vierhonderd mensen mogen verwelkomen. Echt een bizar aantal. Op zulke momenten weet je dat de tuin er toe doet.”

Hoe belangrijk is zo’n dag?

“Wij vinden dit heel belangrijk. Als Paradijsvogeltuin organiseren we vaker evenementen. Juist hierdoor trek je mensen naar de tuin. Mensen lezen erover in de media, of worden getagd op sociale media en besluiten om eens een kijkje te gaan nemen. Ook wanneer we geen evenement organiseren zijn de hekken geopend, maar je ziet dat mensen dan toch wat minder snel langskomen.”

Jullie hebben gisteren een uitgebreid programma aangeboden. Wat was nu het meest in trek?

“Het programma was een afwisseling tussen workshops en muziek. Vrij vroeg in het programma hadden we een voorstelling van het Santelli jeugdcircus. Hier kwamen veel mensen op af waarbij de tribune helemaal vol zat. Verderop in het programma waren er optredens van bands en dj’s. En we hadden diverse workshops. Een workshop die echt aansloeg was een knutselactiviteit voor kinderen waarbij er gebruik werd gemaakt van pallethoutjes. Kinderen gingen hier geestdriftig mee aan de slag en vervolgens sloten ook hun ouders aan. Dat was heel mooi om te zien.”

De voorstelling van jeugdcircus Santelli trok direct een volle tribune. Foto: Amarins Elzinga

We hebben het over het zaaifeest. Toch werd er niet volop gezaaid, mochten mensen dat beeld hebben hè?

“Als je denkt dat we met zijn allen een stuk grond hebben ingezaaid: nee. Maar er was op dat gebied wel van alles te doen. Zo konden er plantjes geruild worden en konden er ook zaden uitgewisseld worden. En er was veel informatie voorhanden. Als je bijvoorbeeld wilde weten hoe je het beste sla, kool of aardbeien kunt verbouwen dan was de Paradijsvogeltuin gisteren the place to be. En ook werd er een wildplukwandeling gehouden. Deze wandeling werd georganiseerd door Ilse. Zij vertelde aan deelnemers wat je qua voedsel allemaal uit de natuur kunt halen, wat je vervolgens in je maaltijden kunt gebruiken. Hier was ook veel belangstelling voor. En bezoekers konden ook een hapje eten. Er was heerlijk vega gekookt. En daarna kon iedereen zijn of haar bordje afwassen bij het afwasstation.”

Afgelopen week vertelde je dat het doel was om de buurt meer bij de Paradijsvogeltuin te betrekken. Is dat gelukt?

“Dat ging al heel goed maar het kan altijd beter. We steken daar ook veel tijd en energie in. Door in de buurt in gesprek te gaan. En dat heeft absoluut resultaat gehad. We hebben gisteren bekende gezichten gezien maar ook mensen die we hier niet eerder hebben mogen ontvangen. En dat blijft een continu proces. Wij laten graag zien wat we hier doen en we hopen op zoveel mogelijk belangstelling en dat mensen zich ook aan gaan sluiten. Samen maken we het tot een succes.”

Het volgende evenement staat dus al op de agenda?

“Op 21 september wordt het oogstfeest gehouden. En we hebben al gezegd: gisteren was geweldig, maar eigenlijk moeten we dan nog wat grootser uitpakken.”

Sommige lezers van dit artikel zullen denken; maar dan is de zomer al weer voorbij …

“Klopt. En ook in de tussentijd is er nog genoeg te doen hoor. We stellen de tuin bijvoorbeeld ook regelmatig ter beschikking voor andere partijen. Eind mei vindt bijvoorbeeld de Urban Walk plaats. Die zal onze tuin gaan aandoen. Tweeduizend mensen gaan op die dag door onze tuin lopen en we hopen dat er velen dan zo geïnteresseerd zijn dat ze later nog een keertje terugkomen om het in alle rust eens goed te bekijken. En wellicht dat we in juni ook nog wel iets organiseren. Als er iets in ons opkomt dan pakken we dat op. Een actueel overzicht van wat er allemaal te doen is vind je ook op onze website.”

Paradijsvogeltuin

De Paradijsvogeltuin bestaat inmiddels alweer een aantal jaren. Op het terrein was vroeger een zand- en grindwinningsbedrijf gevestigd. De materialen werden aangevoerd via schepen die via het Van Starkenborghkanaal voeren. Toen dit bedrijf verdwenen was zijn er op het terrein mensen neergestreken die er wonen in bijvoorbeeld woonwagens en busjes. Gaandeweg is er een tuin omheen gekomen. In de tuin groeien onder andere bramen, tomaten, kersen, aardappelen.





Eten, drinken, workshops en gezelligheid op het zaaifeest. Foto: Amarins Elzinga