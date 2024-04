Wolken, opklaringen, buien en fris weer blijven de komende week het devies

Foto: Joris van Tweel

Zonder jas de deur uit zit er voorlopig niet in en een paraplu kan op sommige momenten in de komende week ook geen kwaad. Weerman Johan Kamphuis voorspelt voorlopig nog geen opmaat naar de zomer voor komende week. Maar daarna zou daar wel eens verandering in kunnen komen.

Kamphuis houdt het voor de komende dagen op een kwakkelend en wisselvallig weerbeeld: “Zondag is er veel bewolking en vallen er een paar buien of buitjes. Heel af en toe klaart het even op en het is fris bij 9 graden. De noordwestenwind is matig. In de nacht naar zondag kan het kwik dalen tot dichtbij het vriespunt. Zondag zijn de verandering niet groot. Ook dan vallen er weer een paar buitjes, al zijn er ook langere droge perioden met nu en dan wat zon. Het wordt 10 graden en de noordoostenwind is zwak tot matig.”

De werkweer brengt weinig nieuws onder de zon, vervolgt Kamphuis: “Maandag en dinsdag is het vaak droog, maar ook dan valt er nu en dan wat regen, afgewisseld door enkele opklaringen. Het is koel met 8 of 8 graden en in de nachten schommelt de temperatuur rond het vriespunt met kans op lichte (grond) vorst. Vanaf woensdag neemt de onbestendigheid weer toe en houdt het koele weer aan.”

Maar er gloort een sprankje hoop op warmer en droger weer, besluit Kamphuis terwijl hij zijn blik werpt richting 27 april: “Vanaf komend weekend lijkt er eindelijk een einde te komen aan de koele noordelijke en hardnekkige noordelijke circulatie. Waarschijnlijk maakt deze plaats voor een zuidelijke of zuidoostelijke stroming. Dan wordt er lucht vanuit het zuiden van Europa en het Middellandse Zeegebied aangevoerd, dankzij een omvangrijke depressie die ergens boven Zuid-Frankrijk komt te liggen. Het kwik kan dan – juist tijdens Koningsdag – wel aan een flinke wandeling omhoog beginnen.”