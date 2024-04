“Woensdag zomers warm, ook komende dagen warm met kans op regen- en onweersbuien”

De komende dagen gaan zomers warm verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op woensdag 27 graden worden.

“Woensdag wordt het een zonnige en warme tot zeer warme dag met een maximumtemperatuur die oploopt naar 25 tot 27 graden”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en de wind uit het oosten tot noordoosten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht van woensdag op donderdag koelt het af naar 12 of 13 graden.

Donderdag is het opnieuw flink warm met temperaturen rond 25 graden. Er is veel zon en het blijft droog bij een zwakke of matige oostenwind, kracht 2 tot 3. In de nacht naar vrijdag is er kans op een regen- of onweersbui.

Vrijdag is het onstabiel met kans op een paar buien. Verder stroomt er met een matige zuidwestenwind een stuk minder warme lucht ons gebied binnen. Het wordt 16 tot 17 graden en het is overwegend bewolkt. Zaterdag, op de Nationale Herdenkingsdag, blijft het op de meeste plaatsen droog. Het is rustig weer en met zo nu en dan, of zelfs, geregeld zon wordt het rond de 18 graden. Zondag is er kans op een bui, maar ook dan zijn er brede droge perioden en waait het niet al te sterk. De temperatuur komt uit rond 16 of 17 graden.”

