“Woensdag opklaringen, na het weekend gure buien met winters karakter”

Foto: Joris van Tweel

‘April doet wat hij wil’ is een fameus weergezegde dat dit jaar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zeker op gaat. Na een aantal mooie dagen krijgen we waarschijnlijk na het weekend te maken met gure buien die een winters karakter hebben.

“Woensdag blijft het op een enkel lokaal buitje na droog”, vertelt Kamphuis. “Er zijn opklaringen en er ontstaan stapelwolken bij een maximumtemperatuur rond 13 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, windkracht 3 tot 4. Donderdag is het overwegend bewolkt en valt er af en toe regen. In de middag komen meer droge perioden voor. Het wordt 16 graden bij een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 4.”

“Vrijdag hebben we nog altijd te maken met hardnekkige wolken. Eerst is er ook nog kans op een spatje lichte regen. Later op de dag kan het voorzichtig wat opklaren. Het wordt 16 of 17 graden. Zaterdag zijn de veranderingen klein. Af en toe is er wat zon, er is kans op een buitje en het wordt 16 of 17 graden. Zondag houdt een stevige westelijke wind, windkracht 4 tot 5, de temperatuur op 12 of 13 graden. Wolken overheersen maar het blijft nog droog. Na het weekend neemt de kans op gure buien, mogelijk met een winters karakter toe. De maximumtemperatuur doet nog een stapje terug naar 10/12 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.