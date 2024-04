“Woensdag opklaringen maar ook buien, ook komende dagen niet droog”

Foto: Joris van Tweel

Ook de komende dagen blijft het niet droog. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we vanaf vrijdag wel wat vaker de zon te zien.

“Woensdagochtend is er eerst de kans op een lokale bui gevolgd door een droge periode met een opklaring”, vertelt Kamphuis. “In de middag is er vanuit het westen een toenemende kans op een paar buien, met daarbij kans op een slag onweer. Het wordt 9 of 10 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. Donderdag is er veel bewolking. Op een enkel lokaal buitje na blijft het droog en wordt het tijdens een opklaring 10 tot 11 graden. De noordwestenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht van donderdag op vrijdag krijgen we te maken met stevige buien.”

“Vrijdagochtend naar het zuidoosten wegtrekkende buien gevolgd door een paar opklaringen. Ook ontstaan er weer een paar nieuwe buien en wordt het bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind 10 graden. Tijdens het weekend is er zo nu en dan zon, maar blijft de kans op een bui bestaan. Aan de temperatuur verandert weinig en de wind komt in hoofdzaak uit het noorden en is matig, windkracht 3 tot 4.”

