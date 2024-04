“Woensdag bewolkt en buiige regen, op Koningsdag warmer en grotendeels droog”

De komende dagen gaan waterkoud verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het na vrijdag warmer en gaat Koningsdag grotendeels droog verlopen.

“Woensdag is het bewolkt en zijn er perioden met buiige regen”, vertelt Kamphuis. “Daarbij is er een kleine kans op hagel. Later op de dag wordt het allemaal wat droger. De maximumtemperatuur ligt rond de 9 graden bij een matige tot vrij krachtig toenemende noordwestenwind, windkracht 3 tot 5. In de nacht van woensdag op donderdag volgt er opnieuw regen bij 4 graden als laagste temperatuur.”

Donderdag en vrijdag

“Donderdag is het wederom bewolkt en zijn er perioden met regen. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het noorden droog. Het is waterkoud bij 8 graden en de wind uit het zuiden tot zuidwesten is zwak of matig windkracht 2 tot 3. Vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Met af en toe zon wordt het 11 graden.”

Koningsdag

“Op Koningsdag is er af en toe zon en wordt het met een temperatuur rond 17 graden een stuk zachter. In de middag of avond is er een kleine kans op een verspreide bui. Verder waait er een matige wind uit het oosten tot zuidoosten windkracht 3. Zondag en maandag blijft het zacht lenteweer met een temperatuur rond 17 f 18 graden. Er is geregeld zon en hier en daar valt een bui. Mogelijk wordt het daarna behoorlijk warmer. Stabiliteit blijft uit en dus spreken we van groeizaam weer.”

