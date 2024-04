“Woensdag bewolkt en buien, zaterdag temperaturen boven de 20 graden”

Foto: Joris van Tweel

In het aanstaande weekend krijgen we op zaterdag te maken met temperaturen boven de 20 graden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het eerst echter nog grijs waarbij het zo nu en dan regent.

“Woensdag is het overwegend bewolkt”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend valt er zo nu en dan lichte regen. In de loop van de ochtend wordt het vaker droog maar gaandeweg de middag passeren nog een paar buien. Het wordt 11 of 12 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3. Donderdag is er wederom veel bewolking en zijn er perioden met regen. Het wordt 13 of 14 graden bij een matige topt vrij krachtige, van zuidwest naar west draaiende wind, windkracht 4 tot 5.”

“Vrijdag wordt er erg zachte lucht aangevoerd. Hoewel er veel bewolking is en er ook nog wat regen valt kan het dan al een graad of 18 worden. Zaterdag lijkt het in één klap zomer te zijn. Met een stevige zuidenwind wordt lucht vanuit Spanje aangevoerd en loopt de temperatuur op naar 21 of 22 graden. Daarbij blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Zondag doet de temperatuur een stapje terug naar 16 tot 18 graden maar dan is het nog altijd behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar.”

