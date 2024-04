Wethouder wil huisjesmelkers die studenten wegpesten aan digitale ‘Middeleeuwse’ schandpaal nagelen

Foto: Ecco van Oosterhout

Huisjesmelkers die zich in de gemeente schuldig maken aan bedreiging of het wegpesten van studenten uit hun woningen moeten keihard worden aangepakt. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen wil deze verhuurders aan een digitale ‘Middeleeuwse’ schandpaal nagelen.

Van Niejenhuis reageerde op vragen van de fracties van SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. Hans de Waard van de SP: “We zijn nogal geschrokken van de inhoud van een artikel in de UKrant. De krant schrijft over huisjesmelkers die studenten wegpesten of intimideren. Uit onderzoek blijkt dat dit regelmatig aan de hand is. Het doel van de verhuurder is om op die manier een huis om te kunnen bouwen naar meer lucratieve appartementen. Wij willen weten hoe het College hier tegen aan kijkt en wat er aan gedaan kan worden.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Als zoiets je overkomt meld je dan bij ons”

De wethouder is in zijn beantwoording heel duidelijk: “Ik heb het artikel ook met verontwaardiging gelezen. Wat er gebeurt is niet nieuw. Als gemeente hebben we in de afgelopen twaalf maanden drie casussen binnengekregen waarbij studenten uit hun huizen werden gepest. Wij denken dat dit het topje van de ijsberg is en dat het nog veel vaker plaatsvindt. Als je dit overkomt is het heel belangrijk dat men zich bij ons meldt. Alleen dan kunnen wij iets doen. In dat proces zullen ook politie en justitie om de hoek komen kijken. Maar alleen wanneer het bij ons bekend is kunnen we optreden.”

“Als een verhuurder de regels overtreedt dan zullen we dit openbaren, vergelijk het met een digitale schandpaal”

Volgens Van Niejenhuis zijn er mogelijkheden om deze situaties aan te pakken. “Sinds vorig jaar zomer is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft ons meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. Vanuit die wet hanteren wij een escalatieladder. Deze ladder bestaat uit zeven algemene regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Het onthouden van intimidatie is één van die regels. Wanneer een regel overtreden wordt kunnen wij een boete opleggen. Maar ik wil een stapje verder gaan. Ik wil zulke praktijken gaan openbaren. Vergelijk het met het opzetten van een digitale schandpaal. Een beetje Middeleeuws. Als een verhuurder zich schuldig maakt en één van de regels overtreedt dan zullen we dit openbaren. We hopen dat dit een afschrikkende werking gaat hebben.”

Daan Swets (Student & Stad): “Wij horen geluiden dat meldpunten een grote toeloop niet aan zouden kunnen”

Daan Swets is fractievoorzitter van Student & Stad: “Waar ik een beetje mee zit is de oproep. Want de wethouder zegt dat mensen zich moeten melden als hen dit overkomt. Mijn fractie merkt dat mensen bang zijn om zich te melden. Daarnaast hebben wij begrepen dat meldpunten geen grote promotiecampagne zien zitten omdat ze zoveel meldingen niet aan kunnen. Kan de wethouder dit verhelderen?” Van Niejenhuis: “Ik ben niet bekend met eventuele capaciteitsproblemen. Dat zou ik moeten onderzoeken. En qua ruchtbaarheid: de media neemt eigenlijk altijd onze oproepen over. We vragen hier ook extra aandacht voor tijdens bijvoorbeeld de KEI-week in augustus.”

“Heeft de voltallige coalitie onder een steen geleefd?”

De vragen van SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en ChristenUnie zorgden tijdens de vergadering voor een hakketak-situatie. Swets: “Dat de voltallige coalitie nu deze vragen indient roept bij mij de vraag op onder welke steen deze partijen de afgelopen jaren geleefd hebben. Mijn fractie vraagt hier al jarenlang aandacht voor. Samen met onder andere D66, VVD en PVV zijn we ook bezig met een initiatiefvoorstel om dit gedrag van verhuurders aan te pakken. Kan ik hiermee concluderen dat de coalitie ons voorstel gaat steunen, ook als er extra budget nodig is, of blijft het alleen bij het uitspreken van de verontwaardiging?”

Hans de Waard (SP): “Je kunt ook blij zijn dat we hier aandacht voor vragen”

De Waard verdedigt zich: “Ik heb niet onder een steen geleefd. Meneer Swets zou ook blij kunnen zijn dat wij hier aandacht voor vragen, maar dat kan ook een stijlverschil zijn. Het initiatiefvoorstel zien wij met interesse tegemoet. Ik zou hier ook graag in meedenken. En qua extra budget: daar kan over nagedacht worden, hoewel een bedrag van 2 miljoen euro ingewikkeld gaat worden.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Was het niet netjes geweest om meneer Swets hierbij te betrekken?”

Jim Lo-A-Njoe van D66: “Ook bij mijn fractie overheerst de verbazing over de vragen die vanmiddag gesteld worden. En waar ik wel benieuwd naar ben. Het artikel waar nu vragen over gesteld worden is het tweede artikel uit een serie van twee. Heeft de coalitie gezien wie er in het eerste artikel centraal stond?” De Waard: “Dat artikel heb ik niet gelezen.” Lo-A-Njoe: “Meneer Swets stond in het eerste artikel centraal. Was het dan niet netjes om hem, en zijn partij, bij het indienen van deze vragen te betrekken?” De Waard: “Als ik dat had geweten had ik meneer Swets wel een berichtje gestuurd.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Opmerkelijk dat de raad nu gaat hakketakken”

De discussie ontgaat wethouder Van Niejenhuis ook niet: “Ik vind het opmerkelijk dat de raad hier nu gaat hakketakken wie het recht heeft om zijn of haar verontwaardiging hierover uit te spreken. Volgens mij moeten we allemaal hier onze verontwaardiging over uit spreken. Het is niet nodig om elkaar de vliegen te gaan afvangen. Ook ik ben nieuwsgierig naar het initiatiefvoorstel en ik zou graag in dit proces betrokken willen worden.”