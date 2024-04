Wethouder verwacht geen problemen met piekopvang nieuw collegejaar: “We stapelen 12 units per dag”

Foto Gemeente Groningen. Start Proxima, studentenwoningen

In de aanloop naar het nieuwe studiejaar verwacht de gemeente geen problemen te krjgen met de piekopvang. Volgens wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) zit er geen spanning meer op.

De afgelopen jaren leidde de start van het nieuwe collegejaar regelmatig tot chaotische situaties. Zo moest er noodopvang worden ingezet om er voor te zorgen dat studenten niet op straat sliepen. In 2020 bleek dat niet genoeg te zijn. Toen moesten er tenten op Zernike worden neergezet om studenten een dak boven hun hoofd te bieden. Een jaar later dreigde hetzelfde scenario. Zulke problemen verwacht Van Niejenhuis dit jaar niet. “Op dit moment worden er twaalf units per dag gestapeld bij het project Proxima op de Zernike Campus. Dit project moet voor de zomer opgeleverd zijn. Voor dit jaar is de piekopvang geregeld. Er zit geen spanning meer op.”

“Na Proxima stoppen we niet”

De bouw van project Proxima begon in januari. Proxima krijgt 401 kamers die tijdens de piekperiode, aan het einde van de zomer, dubbel bezet kunnen worden, zodat er 802 studenten gehuisvest kunnen worden. Het is het eerste wooncomplex op de Zernike Campus. Van Niejenhuis: “En daar stopt het niet. Na Proxima gaan we nog eens tussen de 1.500 en 2.000 woningen realiseren op de Zernike Campus, die bedoeld zijn voor studenten en medewerkers.”

Mocht er daarna nog meer behoefte zijn aan studentenwoningen, dan kunnen deze eventueel gerealiseerd worden op de Suikerzijde, Meerstad en Stadshavens. Maar vooralsnog is het niet de intentie van het College om in deze wijken studentenwoningen te realiseren.