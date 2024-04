Wes Anderson-achtige filmpjes over Groningse wijken: “Het leek ons een leuk project”

Groningse wijken verkennen door middel van Wes Anderson-achtige filmpjes? Als je actief bent op TikTok of Instagram bestaat de kans dat je de filmpjes van account cinedugrunn voorbij hebt zien komen. Sommige video’s hebben tienduizenden views en heel veel reacties van mensen die hopen dat hun woonwijk als volgende wordt gefilmd.

Vrienden Calvin (23), Lotte (18) en Lio (19) gaan regelmatig de verschillende woonwijken in Groningen in om filmpjes te maken. Dit doen ze in de filmstijl van de Amerikaanse regisseur Wes Anderson, bekend van films zoals “The Grand Budapest Hotel”, “Asteroid City” en “Fantastic Mr. Fox”. Daarom noemen ze zichzelf ‘Wesley Anderzoon’, een Nederlandse versie van de regisseur. “Als mensen dan zeggen dat we Wes Anderson nadoen, dan zegt iemand anders het. Maar nu doen we het zelf”, zegt Lio, “hij heeft een hele duidelijke en naar mijn mening typische stijl, dus het was een beetje een grapje omdat wij best zijn stijl namaken”.

De vrienden lopen zonder direct plan rond in de wijk en filmen op gevoel wat ze op beeld willen zetten. “Het leek ons gewoon een leuk project om naar buiten te gaan om cinematische video’s te filmen over Groningen zelf, aangezien wij alle drie wat in Groningen doen en we alle drie een liefde hebben voor de stad”, zegt Calvin.

Ze zijn heel blij met het online ontvangst van de video’s. “We hadden een paar video’s met meer dan dertig duizend views, dat is toch leuk om te zien at mensen zo goed ontvangen wat wij gewoon voor ons plezier doen”, zegt Calvin, “mensen die online reageren, dat doet ons goed”.

De online reacties maakt het voor het drietal ook makkelijker om te besluiten in welke wijk de volgende video gemaakt gaat worden, zegt Lotte. Zo kijkt ze naar welke wijken het vaakst online worden aangevraagd en welk weer het beste bij welke wijk past. “Dan gaan we nog een beetje research doen en dan kijken we wat we er echt op willen hebben”.

Door het maken van de filmpjes leert het drietal zelf ook meer van Groningen kennen, zo was Calvin nog nooit in de wijk Helpman geweest voor het filmen van de video. “Ik woon hier al vijf jaar, maar ben nog nooit in Helpman geweest”. Hij geeft aan dat je meer stadsdelen leert kennen wanneer je de wijken opzoekt. “Ik wist nooit dat er een jeugdgevangenis was bijvoorbeeld, dat lijkt op Hogwarts van Harry Potter. Dat heb ik nooit geweten”.

Als de wijken in Groningen allemaal op beeld zijn gezet, wil Lotte nog graag filmen in Utrecht centrum. “Ik ben er zelf nog niet geweest, maar ik hoor er veel positieve dingen over”. Volgens Lio is er nog genoeg te doen in Groningen voordat hij naar de rest van het land gaat kijken. “Dat zien we dan wel weer, denk ik”.