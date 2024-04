Welk weer krijgen we op Koningsdag? “Ik verwacht dat de wind naar het zuiden draait met hogere temperaturen”

Foto: Rieks Oijnhausen

Over zes dagen vieren we Koningsdag met tal van activiteiten in Stad en in de dorpen. Maar welk weer kunnen we verwachten? Een gesprek met OOG-weerman Johan Kamphuis.

Hoi Johan! Mensen die activiteiten organiseren of die aan de festiviteiten deel willen nemen vragen zich af: blijft het te koud voor de tijd van het jaar of komt er een omslag?

“Het geven van een lange termijn voorspelling is altijd lastig, maar al een aantal dagen hinten de verschillende weermodellen op een verandering. In dit geval zou dat betekenen dat we het wat koudere weer achter ons laten en dat we te maken gaan krijgen met een zuidelijke stroming. Daarmee wordt het niet gelijk zomer, maar kan de temperatuur op Koningsdag wel oplopen naar 15 graden.”

Wanneer moet dit gaan gebeuren?

“De komende dagen verandert er nog weinig. Door een krachtig hogedrukgebied wordt er koele lucht vanuit het Poolgebied naar onze regionen getransporteerd. Onderdeel hiervan zijn ook kleine storingen waardoor het de komende dagen regelmatig tot buien komt. Het gaat om koude lucht dus hagel is daarbij ook niet uitgesloten. In de nachten is er kans op lichte vorst. Het is daarmee te koud voor de tijd van het jaar. Aan het einde van de week gaat er een kanteling plaatsvinden.”

Hoe ziet die kanteling er uit?

“Vanaf IJsland komt er een lagedrukgebied in beweging dat koers zet richting de Britse Eilanden. De afgelopen dagen hinten de modellen erop dat dit gebied daarna koers zet richting de Golf van Biskaje. Als dit daadwerkelijk gaat gebeuren dan wordt met deze beweging het hogedrukgebied teruggedrukt. Het zorgt er ook voor dat bij ons de wind naar het zuiden gaat. Eigenlijk kun je zeggen dat de noordelijke stroming daarmee wordt afgeknepen.”

Wat als de route van dit lagedrukgebied anders gaat verlopen?

“De Golf van Biskaje is de beste locatie. Dat zal bij ons voor rustig weer zorgen waarbij het ook nagenoeg droog zal blijven. Blijft het gebied wat eerder hangen dan is dat niet meteen een ramp maar dan betekent dit voor ons dat er toch een bui kan vallen. Dus de positie van dit gebied zal heel bepalend voor ons zijn.”

Om dan de koe bij de hoorns te vatten: wat gaat het worden op Koningsdag?

“Ik verwacht een nagenoeg droge dag, de wind waait uit zuidelijke richting en de maximumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Sommige modellen zijn op dit moment wat optimistischer en denken aan 18 graden, het Amerikaanse model is wat voorzichtiger. Ik denk dat voor nu 15 graden een goed uitgangspunt is. Dus ik denk dat we een prima dag tegemoet gaan, waarbij het ook in de vroege ochtend niet heel koud zal zijn. Dus mensen die in alle vroegte een plekje willen gaan veroveren op de vrijmarkt die hoeven niet rekening te houden met hele koude omstandigheden omdat het door de zuidenwind tamelijk warm is in de ochtend.”