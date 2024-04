Week van Hartfalen in UMCG

Foto: UMCG.

Het is deze momenteel Nationale Hartfalenweek. Van 22 tot en met 28 april wordt er door heel het land aandacht gevraagd voor deze progressieve ziekte. Het UMCG organiseert woensdag 24 april een symposium waarbij aanwezigen alles leren over hartfalen en wat je eraan kunt doen.

Hartfalen is een ernstige ziekte waarbij zonder behandeling het hart steeds verder achteruit gaat. Veel voorkomende klachten zijn kortademigheid, vermoeidheid, en dikke enkels of voeten door het vasthouden van vocht.

Vroegtijdig herkennen

“Hartfalen komt op alle leeftijden voor. Het is belangrijk om de ziekte vroeg te herkennen om ook behandeling op tijd te starten”, vertelt Jozine ter Maaten, arts in het UMCG en nauw betrokken bij de Hartfalenweek. Juist omdat maar weinig mensen weten wat hartfalen zijn, dringt de Groningse cardioloog aan op meer onderzoek en bewustwording. “Uit onderzoek van de Hartstichting blijkt dat mensen deze klachten niet altijd serieus nemen, ze wijten het al snel aan stress of de leeftijd. Hierdoor gaan zij te laat of zelfs niet naar een dokter.”

Symposium

Tijdens het symposium kunnen bezoekers verschillende lezingen bijwonen, waaronder van een cardioloog en patiënt. Een onderzoeker zal vertellen over onderzoek dat momenteel gedaan wordt en het nut daarvan. Daarnaast zijn er verschillende stands en schermen waarop de verschillende stadia van de ziekte te zien zijn.

Gratis

De publieksacademie is gratis en aanmelden is niet nodig. Voor het hele programma kunt u kijken op de website van het UMCG.