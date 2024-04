Waterbedrijf, UMCG en Jonge Onderzoekers ontvangen meiden tijdens Girls’ Day

Foto Nelise Kooistra

Meer dan 8300 meiden tussen de 10 en 15 jaar gaan op Girls’ Day, donderdag 11 april, op bezoek bij ruim 230 bedrijven in bèta, techniek en IT.

De meisjes maken zo op een laagdrempelige manier kennis met techniek en IT. Ze ontmoeten vrouwelijke medewerkers en leren wat bedrijven in deze sectoren te bieden hebben. Girls’ Day is in het leven geroepen omdat meisjes nog steeds veel minder vaak dan jongens kiezen voor doorleren in deze sectoren. Bovendien kunnen bedrijven in techniek en IT alle talent gebruiken dat er is.

In de gemeente Groningen gaan leerlingen van de Franciscusschool en Michaelschool op bezoek bij De Jonge Onderzoekers. Ze doen diverse workshops van De Jonge Onderzoekers en TNO en gaan op excursie naar het UMCG. Meisjes van het Ubbo Emmius bezoeken het Waterbedrijf. Daar doen ze onder meer proefjes in het lab en krijgen een rondleiding.