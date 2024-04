Wat is vanaf zaterdagochtend open en dicht op Ring Zuid?

Foto: Joris van Tweel.

De komende week zijn er flink wat veranderingen in de situatie op de zuidelijke ringweg en het Julianaplein. Zaterdagochtend begint Fase 3 van Operatie Ring Zuid. Deze wordt vrijdagnacht voorafgegaan door een ‘omzetnacht’.

Fase 3 van Operatie Ring Zuid valt in de meivakantie en duurt anderhalve week: van 27 april t/m 5 mei. Bij deze fase wordt het eerste deel van het nieuwe Julianaplein al in gebruik genomen: de verbindingsboog van Drachten naar Assen. Daarom zijn vanaf zaterdagochtend 06.00 uur de volgende rijrichtingen dicht:

Assen > Drachten

Hoogezand > Assen

Drachten > Hoogezand

Hoogezand > Drachten

De rijrichtingen tussen Drachten en Assen, evenals de rijbanen tussen Assen en Hoogezand, zijn open. De zuidelijke ringweg is ook in één richting dicht van de Kielerbocht tot aan het Julianaplein. Verkeer van de A7 uit de richting Hoogezand kan de zuidelijke ringweg niet op: de verbinding is in deze richting ook dicht.

Weekend van Bevrijdingsdag veel drukte verdacht

In het laatste weekend van ‘Fase 3’, van 4 en 5 mei, is er een extra rijrichting op het Julianaplein afgesloten. Alleen de rijrichting tussen Assen en Drachten is dan open. Groningen Bereikbaar verwacht enorme verkeersdrukte door de werkzaamheden en afsluitingen die dan plaatsvinden. Ring Zuid heeft dezelfde afsluiting als de dagen ervoor, maar ook de andere richting op, is de N7 dicht: van het Julianaplein tot aan de Europaweg. Het stuk van de Europaweg tot knooppunt Euvelgunne is wel open.

Het verkeer vanuit Assen richting Drachten wordt in dit weekend omgeleid via de N381 (Oosterwolde) of de N372 (Peize). Verkeer vanuit Drachten rijdt een ‘rondje ringwegen’ richting Hoogezand. Verkeer vanuit Hoogezand volgt de overige ringwegen richting Drachten en de N33 richting Assen.

Geen Koningsnacht, maar Omzetnacht

Om alles klaar te maken voor ‘Fase 3’, moeten voor zaterdagochtend 06.00 uur verschillende wegen worden afgesloten. Dat gebeurt vanaf vrijdagavond 22.00 uur. Dan is er enorm veel dicht op en rond Ring Zuid: de A7 van Hoogkerk naar Groningen, de A28 van Groningen-Zuid naar het Julianaplein en een groot deel van Ring Zuid. Op de onderstaande kaart is te zien wat er vrijdagavond en -nacht dicht is.