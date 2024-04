‘Wangedrocht, misplaatste 1 aprilgrap, foeilelijk, miskleun’; na petitie nog eens 244 boze mailtjes naar gemeente over Geheugenpaviljoen

Handtekeningen zetten onder een petitie is voor ondertekenaars relatief makkelijk werk. Maar in uitgebreide reacties, soms A4-tjes lang, hebben inmiddels bijna 250 mensen schriftelijk hun ongenoegen geuit over het Geheugenpaviljoen aan het Zuiderplantsoen. En de reacties zijn niet mals.

“We smachten naar het moment dat het klaar is met het lawaai en we eindelijk verlost zijn van die vreselijke ringweg”, schrijft een bewoner van de Barkmolenstraat. “Dat we eindelijk een fijn park hebben en frisse blauwe lucht. Het geheugenbalkon is een lelijke streep door dit toekomstbeeld.”

Een bewoner van de Vredelust vult aan: “Het beoogde paviljoen is echt heel lelijk, veel te groot en doet ons denken aan een tijd van overlast welke wij liever vergeten. Ook is er de angst dat het binnen de kortste keren onder de graffiti zal zitten en de buurt verpauperd. Wat mij betreft is een monument helemaal niet nodig, een grasveld of sportpark is nog meer gewenst en nog goedkoper ook.”

Gemeentebestuur houdt voet bij stuk na petitie

Het is een greep uit de lading bezwaren die de gemeente Groningen de afgelopen weken ontving tegen het Geheugenpaviljoen. Het kunstwerk moet aan de oostkant van het nieuw aan te leggen Zuiderpark komen te staan, ter herinnering aan de oude zuidelijke ringweg. Het Geheugenpaviljoen krijgt twee oude pijlers van de oude ringweg als basis.

Begin februari begon duidelijk te worden dat niet iedereen daar blij mee is: een groep omwonenden startte een petitie tegen het kunstwerk. De opstellers vinden de ‘kolos’ niet alleen lelijk, maar willen niet door de pijlers herinnerd worden aan de oude zuidelijke ringweg. Onder de petitie werden in de loop van de maand 1.700 handtekeningen onder gezet. De raadsfractie van de PvdA vroeg het gemeentebestuur daarom nog eens naar de plannen te kijken.

Maar 1.700 handtekeningen of nul: Het gemeentebestuur ziet het laten staan van een aantal pijlers van de oude zuidelijke ringweg nog steeds als een uitstekend plan voor het nieuwe Zuiderplantsoen. Volgens het college krijgt het, tot op de dag van vandaag, bijval van veel omwonenden die wel blij zijn met het kunstwerk. Dat zorgde voor onvrede onder de opstellers, die vervolgstappen overwegen.

Hausse aan mailtjes na oproep petitionarissen

De eerste daarvan was een oproep: schrijf een mail naar de gemeente om je onvrede te uiten. “Een handtekening is te gemakkelijk gezet of iets dergelijks”, stellen de makers van de initiële petitie. “Ondertekenen is dus mooi als steunbetuiging. Maar wilt u uw mening daadwerkelijk aan het gemeentebestuur kenbaar maken, kunt u dat beter rechtstreeks doen aan het college.”

Die oproep werd door 244 mensen ter harte genomen. Niet alleen het kunstwerk zelf krijgt er van langs. Het gemeentebestuur wordt ook gehoond over haar reactie op de petitie. “Blijkbaar worden de handtekeningen van de inwoners niet serieus genomen. Ik bevestig hierbij dat ik zeer doelbewust deze petitie heb ondertekend. Ik ben het volledig met alle hierin genoemde argumenten eens”, schrijft één van de mailers.

Een ander stelt “. Dit zijn handtekeningen van omwonenden, mensen die zich nauw verbonden voelen met hun omgeving en daar met aandacht en zorg naar kijken. Daar ben ik er een van . Zij en ik zijn hierop tegen en richten zich tot u in de hoop dat er geluisterd wordt. Dit is voor mij een sprekend voorbeeld van de veelbesproken afstand tussen politiek bestuur en inwoners.”

Voor de volledigheid: Ook drie voorstanders van het Geheugenpaviljoen schreven de gemeente aan na de oproep van de petitionarissen.

Raad en college gaan volgende week praten

Alle reacties zijn hier te lezen. Volgende week praten de gemeenteraad en het college opnieuw met elkaar over de komst van het Geheugenpaviljoen.