Vuurwapen aangetroffen bij persoon in Sint Jansstraat, man aangehouden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Agenten hebben vrijdagavond een 58-jarige man uit de stad aangehouden in de Sint Jansstraat vanwege verboden wapenbezit. Dat meldt de politie zaterdag.

Bij de politie was er een tip binnengekomen dat de persoon mogelijk in het bezit zou zijn van een vuurwapen of een voorwerp dat daar sterk op lijkt. Agenten kregen daarop de instructie om kogelwerende vesten aan te trekken en naar de locatie te gaan. In de Sint Jansstraat werd de man aangehouden. Bij het onderzoek dat daarop volgde werd daadwerkelijk een vuurwapen aangetroffen. Dit wapen is in beslaggenomen.

De man is overgebracht naar het politiebureau waar hij zaterdag verhoord zal worden. Ook zal er onderzoek gedaan worden naar het vuurwapen. Zo zal bekeken worden of het wapen eerder gebruikt is.