Vrouwen Veracles kunnen komend weekend derde prijs van het seizoen pakken

Het eerste vrouwenteam van volleybalclub Veracles uit Groningen kan zaterdag nog een prijs pakken, nadat het eerder al het kampioenschap in de topdivisie A pakte en ook promotie naar de Superdivisie afdwong.

In de topdivisie B werd AVV Keistad kampioen. De kampioenen strijden onderling in een finalewedstrijd nog om het Nederlands amateurkampioenschap volleybal. De topdivisie is op dit moment het tweede niveau van Nederland. Dat is volgend jaar niet meer zo, omdat er een Superdivisie wordt gelanceerd. Die divisie wordt een tussenstap alvorens de stap naar de eredivisie, het hoogste niveau, gemaakt kan worden. Die stap kan overigens alleen worden gemaakt door clubs die een beleidsplan en een begroting voor drie jaar aanleveren.

Coach Paul Oosterhof van Veracles over de tegenstander van zaterdag: “Ik denk dat Keistad er momenteel fysiek gezien en qua flow wat beter voor staat dan ons. Maar wij zijn op papier minstens net zo sterk. Dus we gaan er alles aan doen om de winst naar ons toe te trekken. We hebben nog wel problemen op de middenpositie qua blessures. Verder is iedereen deels of volledig inzetbaar.”

Het duel tussen Veracles en AVV Keistad begint zaterdag in de Struikhal in Groningen om 15.00 uur.