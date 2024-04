Vrijdag in de ochtend buien, zaterdag zeer zacht en zonnig

Foto: Joris van Tweel

Vrijdag begint bewolkt en er zijn verspreid over de ochtend buien. In de loop van de middag is de zon vaker te zien. De temperatuur ligt rond de 14 graden. De wind is matig tot krachtig en komt uit het westen, later zuidwesten.

Zaterdag verloopt op een enkel buitje na in de ochtend droog en zonnig. Er komt zeer zachte lucht onze kant op door een matig tot vrij krachtige zuidenwind. De temperatuur ligt dan op 20 tot 22 graden. In de avond is er kans op een bui.

Zondag verloopt droog en wordt het 18 à 19 graden met een matige zuidwestenwind. De dagen erna blijven de temperaturen schommelen rond de 17 graden. De zon is regelmatig te zien, maar een bui is niet uit te sluiten.