Vrijdag en zaterdag wisselvallig, zondag vriendelijker

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vrijdagochtend zijn er wegtrekkende buien naar het zuiden gevolgd door enkele opklaringen. In de loop van de dag is er weer een kans op een bui. Het wordt 10 graden bij een matige tot krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 4 tot 6.

Door: Johan Kamphuis

Zaterdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen. Het is waterkoud bij 8 of 9 graden en er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5.

Zondag lijkt duidelijk de vriendelijkste dag van het weekend te gaan worden. Het is rustig weer en het blijft, op een lokaal buitje na, droog. Met af en toe zon wordt het 11 graden. In de nacht liggen de minima dichtbij het vriespunt en is er kans op lichte (grond)vorst.

Maandag tot en met woensdag is het vaak droog, valt er soms een bui en wordt het, ondanks nu en dan zon, niet warmer dan 8 tot 10 graden. Dit is 5 graden onder het langjarig gemiddelde. In de nachten schommelt het kwik vaak in de buurt van het vriespunt. Dit betekent dat er kans is op grondvorst tijdens langdurige opklaringen.

Wanneer einde aan koele noordelijke stroming?

De meeste modellen die er toe doen laten de koele noordelijke stroming volgende week voortduren. Pas tegen of rond het volgende weekend lijkt een depressie vanaf de oceaan koers te zetten richting het Iberisch Schiereiland.

Dat zou betekenen dat de noordelijke stroming ten einde komt en plaatsmaakt voor een zachtere stroming vanuit het zuiden van Europa of het Middellandse Zeegebied. Stabiel wordt het in dit scenario niet, maar het kwik kan dan aan een opmars beginnen.