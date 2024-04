Vrijdag en zaterdag droog en zacht, daarna frisser

Foto: Joris van Tweel

Vrijdagochtend is het overwegend bewolkt. In de middag lossen de wolken langzaam op en wordt het 16 tot 17 graden. Het blijft droog bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Door: Johan Kamphuis

Zaterdag blijft het opnieuw droog en is het zacht met 19 tot 20 graden. Er trekken wolkenvelden over en er schijnt geregeld een waterig zonnetje. De zuidwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4.

Hoewel er zondag flinke opklaringen voorkomen is het met 12 of 13 graden wel een stuk minder zacht. Het blijft droog en er waait een flinke westelijke wind, windkracht 4 tot 5.

Maandag wordt het amper 10 graden en vallen er een paar buien, in de loop van de dag ook met kans op hagel. Ook dan staat er een stevige westelijke wind.

Daarna komt en er noordelijke tot noordwestelijke stroming op gang die een groot deel of misschien wel de hele volgende week aanhoudt. Dat betekent koel weer, het wordt een graad of 10 in de middag, (dat is ongeveer 3 á 4 graden onder het langjarig gemiddelde) met geregeld zon maar ook af en toe een bui.