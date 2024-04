Voormalig lijsttrekker Jan Jacob Hilberdink legt taken neer als fractievertegenwoordiger bij Volt

Lijsttrekker Jan Jacob Hilberdink (rechts) - Foto: Andor Heij

Jan Jacob Hilberdink heeft afscheid genomen als fractievertegenwoordiger bij Volt. Vorig jaar was hij bij de Provinciale Statenverkiezingen nog lijsttrekker voor de partij.

Het feest in maart 2023 was ook groot toen Volt genoeg stemmen opgehaald bleek te hebben om voor het eerst plaats te gaan nemen in de Provinciale Staten. Bij de definitieve uitslag bleek er wel een verrassing te zijn. Want niet lijsttrekker Hilberdink kwam in de Staten terecht maar Laura Reinink die op basis van voorkeurstemmen fractievoorzitter werd. Hilberdink was sindsdien fractievertegenwoordiger voor de partij. Een fractievertegenwoordiger heeft een ondersteunende taak naar de vaste Statenleden en heeft een beperkte bevoegdheid.

“Afgelopen week heeft Jan Jacob Hilberdink aan onze fractie laten weten dat hij zijn taken als fractievertegenwoordiger neerlegt”, laat Volt weten. “We respecteren zijn besluit en zijn dankbaar voor zijn toewijding en inzet gedurende zijn tijd bij ons.” Inmiddels is Jesse Klootwijk, die bij de verkiezingen op de derde plaats stond op de kieslijst, aangesteld als nieuwe fractievertegenwoordiger: “Jesse heeft zich bewezen als een betrokken en competente kandidaat, en we hebben het volste vertrouwen in hem. We kijken ernaar uit om samen met Jesse voort te bouwen op het werk dat Jan Jacob heeft verricht.”