Voorbereidingen Groninger Studenten Cabaret Festival van start: “Inschrijving geopend”

Foto: GSCF

De voorbereidingen voor de 38ste editie van het Groninger Studenten Cabaret Festival zijn van start gegaan. Inmiddels is de inschrijving van start gegaan.

“Deelnemers aan het Groninger Studenten Cabaret Festival kunnen zich tot 18 mei aanmelden via onze website“, laat de organisatie weten. “Op 8 en 9 juni vinden de selectiedagen plaats. Alle deelnemers kunnen dan hun talenten laten zien aan de selectiecommissie. Die commissie bestaat dit jaar uit de regisseuse van het festival, de voorzitter van het bestuur en twee experts op het gebied van cabaret.”

Traject

Uiteindelijk worden er zes deelnemers geselecteerd die door gaan naar de volgende ronde. “Dit bestaat uit verschillende onderdelen waar de deelnemers verplicht aan mee moeten doen. Het traject begint met een deelnemersweekend in juli waar de deelnemers, het bestuur en de regisseuse elkaar kunnen leren kennen. Vervolgens vinden er repetities plaats waarbij het programma steeds verder geperfectioneerd wordt. In september volgen er try-outs. De deelnemers treden dan op in verschillende theaters in het land waarmee de mogelijkheid wordt geboden om ervaring op te doen en om het programma uit te proberen.”

Stadsschouwburg

In november vindt in de Stadsschouwburg de finale plaats. Na de halve finales vindt de finale plaats waarbij de overgebleven drie deelnemers strijden om de Publieksprijs, Juryprijs en Persoonlijkheidsprijs. De laatste editie werd gewonnen door Fimme Bakker. Eerdere winnaars van de prijs zijn Jochem Myjer, Martijn Koning, Mike Bodde en Thomas van Luyn en Theo Maassen.

Verslaggever Lianne Darmeveil maakte een reportage over de editie van het GSCF vorig jaar: