Vleugelverdediger Rick Bruns maakt overstap naar Oranje Nassau

Foto: Henk Vrieling

De 26-jarige vleugelverdediger Rick Bruns speelt na de zomer op Sportpark Coendersborg. Hij maakt de overstap van v.v. Gorecht naar de oranjehemden.

En dat is voor het eerst voor de Harenaar: al zijn hele leven is hij trouw gebleven aan v.v. Gorecht. Het is een eerste stap uit zijn comfortzone. “Ik ben nog niet uitgeleerd, daarom leek me dit een goede stap op te nemen. Het is een uitdaging om voor de volle 100% voor te gaan”, zegt Bruns.

Trainer Erwin Heerlijn ziet een met Rick een speler met hele specifieke kwaliteiten. “Het is een echte ‘bijter’ van een verdediger en iemand die zijn grenzen wil verleggen. Rick heeft veel inhoud om aan de zijkant op te komen en kan daarmee voor dynamiek in ons spel zorgen.”

Bij ON kent Bruns al diverse spelers, en hij komt daar natuurlijk ook weer Sam Niewold tegen, die eerder de overstap van Gorecht naar ON bekend maakte.

Bruns: “Het was een moeilijke keuze om de club te verlaten waar ik de gehele jeugdopleiding heb doorlopen en zeven prachtige jaren in het eerste elftal heb gespeeld. Toch zie ik dit als de kans die ik met beide handen moet aangrijpen om te kijken hoeveel rek er nog op de kabel zit.”