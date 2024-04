Vijlbrief zegt af te treden als sluiting Groninger gasveld wordt uitgesteld

Foto: Joris van Tweel

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw legt zijn portefeuille neer als de Eerste Kamer niet snel instemt met sluiting van het Groninger gasveld. Dat zei hij woensdagochtend tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Vijlbrief: “Ik heb dat de Groningers beloofd. Ik ga een lange vertraging door de Eerste Kamer niet meemaken.’’ Hij zei dit nadat de Eerste Kamer dinsdag besloot de behandeling van de wet die regelt dat de gasputten definitief worden gesloten uit te stellen. Het debat moest tijdelijk worden onderbroken omdat Vijlbrief emotioneel werd.

Een meerderheid van de senatoren wil eerst meer duidelijkheid of Nederland niet met een tekort komt te zitten in extreem koude winters. Het gaat om de PVV, BBB, VVD, JA21 en FvD. De VVD in de Eerste Kamer wil dat er gewacht wordt op de behandeling van een andere wet. Die moet de toekomstige leveringszekerheid van gas regelen. Vijlbrief vreest dat hierdoor de sluiting van de gasputten wellicht anderhalf jaar vertraging oploopt.

De BBB stelt dat ze alleen wat extra informatie wil voordat een besluit valt. De VVD, BBB en PVV stellen dat het niet de bedoeling is dat het Groninger gasveld openblijft.