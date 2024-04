Vijf Stadjers aangehouden tijdens politieactie tegen drugshandel

Foto via Instagram Politie Groningen-Noord

Agenten hebben donderdag vijf personen uit Groningen aangehouden op verdenking van drugshandel.

Naast een 21-jarige, een 22-jarige en een 26-jarige verdachte uit Groningen werden ook twee minderjarige jongens aangehouden. Van de vijf zitten op dit moment nog vier verdachten vast.

De aanhoudingen werden verricht tijdens een actie tegen drugshandel, die in ieder geval gedeeltelijk online plaatsvond. Tijdens de actie werden ook drie woningen doorzocht, twee in Stad en één in Harkstede. Daarbij werden onder meer harddrugs en cash gevonden. De politie legde daarnaast beslag op twee auto’s en een scooter.