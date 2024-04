Versterkt huis nummer honderd gevierd in Winneweer: ‘Dit is mooi, maar we zijn er nog lang niet’

In Winneweer werd vrijdagochtend een klein feestje gevierd door bouwvakkers en bewoners. Geveke was toe aan de oplevering van het honderdste huis wat het bouwbedrijf heeft versterkt in het aardbevingsgebied. Een mooi symbolisch moment, maar het bedrijf beseft tegelijk dat het einde nog lang niet in zicht is.

In Winneweer, een dorpje met iets meer dan honderd bewoners, worden alle 54 huizen versterkt. Het huis van Mark en Debbie Smit is daar één van. Hun woning is de honderdste versterkte woning die Geveke oplevert. Daarom stonden ook de bouwers vrijdagochtend even stil bij de (symbolische) sleuteloverdracht.

Geveke zit, binnen de versterkingsopgave in Groningen, in een consortium met zes bouwers. Samen leverden zij inmiddels ongeveer zeshonderd huizen op. “Maar wij hebben samen, in eerste instantie, zo’n 1.100 adressen te doen”, vertelt Geveke-directeur Martijn Gils. “En er zijn nog heel veel andere collega’s actief in het gebied. Met z’n allen hebben we nog enkele duizenden te gaan.”

Waar in de rest van het gebied de bouwopgave nog lang niet afgelopen is, is de familie Smit blij dat ze terug is in hun eigen, nu veilige huis: “Er is echt heel veel gebeurd in de versterking”, vertelt Mark. “Echt heel veel en dat voelt ook heel fijn.” En dat mag ook wel, vult Debbie aan. Want de familie maakte zelf een aantal flinke bevingen mee: “Je hoort mensen zeggen: het voelt alsof er een trein aan komt denderen. En dat is ook zo. Op het moment dat je het hoort, dan is het er al. Je voelt echt het hele huis even onder je vandaan gaan. Heel heftig.”