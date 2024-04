Versterkingen voor Be Quick 1887, tiende aanwinst Oranje Nassau

Foto Andor Heij

Vierde divisionist Be Quick 1887 en eersteklasser Oranje Nassau hebben zich voor volgend seizoen opnieuw versterkt.

Aanvaller Sam Kamphuis gaat naar Be Quick en komt over van eersteklasser Winsum. Kamphuis is een oud jeugdspeler van Be Quick, die ook twee jaar in de opleiding van Cambuur Leeuwarden acteerde.

Middenvelder Roelof Reusken maakt de overstap van het O-21 team van Be Quick naar de hoofdmacht. Reusken speelde zijn hele jeugd bij Be Quick, met een onderbreking van twee jaar toen hij in de opleiding van FC Groningen zat.

Be Quick trok eerder Geertjan Liewes (Jubbega) en Ashraf Hezam (Pelikaan S) aan. Ook zij speelden al bij Be Quick.

Oranje Nassau

Eersteklasser Oranje Nassau voegde een doelman aan de selectie toe. Het gaat om Youri Tepper van Velocitas 1897. Hij speelde eerder bij onder meer Lycurgus en Gorecht.

Het gaat om de tiende versterking van ON. Eerder trok ON al Mart Bloeming (Hoogezand), Kasper Oldenburger (Pelikaan S), Sam Niewold (Gorecht), Nagesh Amatsaleh (Be Quick 1887), Rick Hansen (WVV), Mike Prinsen (DETO), Mart Nijhof (Epe), Sven Kesimaat (Hoogezand) en Rick Bruns (Gorecht) aan.