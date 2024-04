Verlengde schooldag zet zichzelf in de spotlights: “Laten zien hoe waardevol het is”

Op Kardinge vond afgelopen week het Vrolijk Samen Doen Festival plaats. Het festival had als doel om de verlengde schooldag onder de aandacht te brengen. Volgens wijkcoördinator Ingrid Blink van de Verlengde Schooldag was hier veel belangstelling voor.

Hoi Ingrid! Wellicht is het goed om eerst het begrip ‘verlengde schooldag’ uit te leggen …

“Op de basisscholen heb je de reguliere lestijden. Scholen die meedoen aan de verlengde schooldag hebben één of meer schooldagen per week waarbij de dag verlengd kan worden. Het kan benut worden voor extra onderwijstijd maar het biedt ook de mogelijkheid om activiteiten aan te bieden die handig zijn voor kinderen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het bevordert ook de kansengelijkheid. De verlengde schooldag is vrijwillig. Wij wilden met het festival laten zien wat er allemaal mogelijk is.”

En dat vond afgelopen week plaats op Kardinge. Was er veel belangstelling?

“Het was ontzettend druk. Onze schatting is dat er tussen de vier- en vijfhonderd kinderen aanwezig zijn geweest. Op Kardinge waren er 25 aanbieders die lieten zien wat er mogelijk is. VRIJDAG was er bijvoorbeeld met gitaarlessen, er was een show met streetdance, er was theater en er kon ge-BMX’t worden. De reacties waren heel positief. Het doel was vooral om kinderen een blik in de keuken te laten werpen. En wat ons heel gelukkig maakte is dat we na afloop reacties te horen kregen dat kinderen hier graag aan mee willen gaan doen. Dan is het goed geslaagd.”

Eigenlijk kun het festival dus beschouwen als kennismaken met de verlengde schooldag?

“Klopt. Dit was specifiek bedoeld voor de wijken Beijum en Lewenborg waar de verlengde schooldag twee jaar geleden is geïntroduceerd. De scholen in deze wijken doen al mee aan de verlengde schooldag. Hoewel het natuurlijk ook voor meesters en juffen leuk was om eens een kijkje te nemen. Maar het was vooral bedoeld voor de kinderen en hun ouders. Wat is het nu precies? Wat zou de meerwaarde kunnen zijn.”

Dit was ook voor het eerst dat jullie zoiets aangeboden hebben hè?

“Vorig jaar wilden we ook zoiets organiseren maar dat is toen niet doorgegaan. Dit jaar hebben we opnieuw de koppen bij elkaar gestoken. Daar is dit festival uitgerold. En natuurlijk is dat heel spannend. Hoe zijn de reacties? Komen er mensen op af? Wij zijn in ieder geval heel tevreden en we hebben goed kunnen laten zien wat het behelst. En we waren ook heel blij dat de gemeente aanwezig was.”

Want om de verlengde schooldag te kunnen organiseren zijn jullie afhankelijk van subsidies …

“Klopt. De gemeente heeft een zogeheten onderwijsteam. Zij hadden er voor gekozen om een personeelsdag op Kardinge te organiseren. Dat begon met een presentatie en daarna zijn deze medewerkers bij ons gekomen en hebben rond gekeken op het festival. Ik denk dat het heel waardevol was. Dat je met eigen ogen kunt zien wat het is en hoe er op gereageerd wordt.”

Overwegen jullie om volgend jaar weer zoiets te organiseren?

“We zijn heel enthousiast over deze editie. De komende tijd gaan we evalueren. Het kan zijn dat we zoiets volgend jaar weer doen, maar dat is afhankelijk van wat de verlengde schooldag nodig heeft. Daar gaan we over nadenken.”