Velocitas verdiend langs Winsum

Amin Ouhida van Velocitas in balbezit tegen Winsum (Foto Martijn Minnema)

Zowel Velocitas (zesde) als Winsum (vijfde) kijken in de eerste klasse J door de versterkte degradatie, ondanks hun plek in de subtop, meer naar beneden dan naar boven. Velocitas deed de beste zaken, het versloeg Winsum met 3-1 en komt in punten gelijk met de gasten.

Velocitas kon, met na deze middag nog vier wedstrijden te gaan, een gat van zeven punten met de eerste club onder de streep slaan. Dat is met het zware programma (Velo treft met ON, WVV en DZOH de nummers 2 t/m 4 nog) geen overbodige luxe. Winsum stond voorafgaand aan de onderlinge ontmoeting vijfde. Na 90 minuten zijn Velocitas en Winsum van plek gewisseld. Velocitas boekte een verdiende 3-1 zege.

Beide clubs ontliepen elkaar niet veel, maar waar Winsum er niet of nauwelijks in slaagde gevaarlijk te worden wist Velocitas wel een flink aantal kansen te creëren. Nadat Thomas Bats al vroeg een grote kans had laten liggen was het na elf minuten raak voor Velocitas. Bart Steenbergen had vrije doortocht, ging alleen op Winsum keeper Meijer af. Steenbergen schoot de bal rustig binnen, 1-0. Waar Velocitas de kansen en mogelijkheden bijeen bleef spelen wist Winsum aanvallend voor weinig gevaar te zorgen. Toch kwamen ze halverwege de eerste helft op gelijke hoogte. Velo keeper Tuur de Vries had de bal klaar liggen om het spel eens rustig te hervatten, maar liet zich in de luren leggen door Jered Faleye. De Winsum aanvaller kwam uit zijn rug, pikte de bal op en schoot raak, 1-1. Een gelijkmaker die uit het niets viel. De thuisclub kwam telkens beter in de wedstrijd en de balans begon wat meer in Velocitas voordeel uit te vallen. Dat leverde echter geen voorsprong op, zodat men met 1-1 naar de kleedkamers ging.

Na rust opende Velocitas sterk, schoten van Cass Pinas en Jesse Custers misten het doel mede dankzij Wouter Meijer, die voorkwam tot twee keer toe een doelpunt. In de 55′ minuut was het wel raak, Thomas Bats beloonde de sterke Velo start met een treffer 2-1. Winsum trok daarna wat meer ten aanval en kreeg een flinke reeks corners. De gasten dreigden maar kwamen maar op weinig momenten dichtbij de 2-2. Wat halve kansen, paar klutssituaties, maar de 100% kansen bleven uit.

De Velocitas defensie stond goed, gaf geen krimp en gaf over negentig minuten vrij weinig weg. Aan de overkant speelde Velocitas zijn mogelijkheden vaak niet goed uit en als dat wel lukte schortte het aan de afronding. Zo bleef het tot in de blessuretijd spannend. Totdat Jesse Bosgraaf op aangeven van Dion Zimmerman voor de verlossende 3-1 zorgde en de zege binnen was.

Het gat met WKE’16, dat op plek negen net onder de streep staat, is zoals gezegd zeven punten. Er is echter ook nog een kans dat Velocitas de nacompetitie voor promotie in kan. De hoogst genoteerde zonder periodetitel mag daar namelijk aan meedoen. En zoals de stand nu is zou dat de nummer vier zijn. Dat is nu DZOH, die hebben drie punten meer dan Velocitas en Winsum. De volgende wedstrijd voor Velocitas is een pittige, al zijn ze momenteel niet beste doen, Oranje Nassau uit, altijd lastig. Daarna wacht in de Drentse Zuid Oost Hoek DZOH.