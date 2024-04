Veel extra bussen tijdens Koningsnacht en -dag in en rond Stad

Q-link 3 bij halte UMCG Noord, Groningen. Foto: OV-bureau Groningen-Drenthe

Tijdens Koningsnacht en -dag zullen er in en rond Stad veel extra bussen rijden. Dat laat vervoersbedrijf Qbuzz weten.

In Groningen vinden er verschillende Koningsdagevenementen plaats waaronder Helden van Oranje en Kingsland. Om iedereen veilig op zijn of haar bestemming te krijgen zullen er tijdens Koningsnacht veel extra bussen rijden waaronder ook speciale nachtbussen richting Surhuisterveen, Middelstum, Ten Boer, Loppersum en Appingedam. De vertrektijden en frequentie van de bussen verschillen. Een overzicht is te vinden in de reisplanner van Qbuzz. Daarnaast worden er ook op een aantal reguliere lijnen extra late ritten toegevoegd en zullen een aantal buslijnen extra vaak langs het Stadspark rijden.

Koningsdag

Ook op Koningsdag rijden er extra bussen. Deze zullen met name in de avond rijden. Deze bussen worden onder andere ingezet op de nachtlijnen 406, 409, 417 en 418. Daarnaast rijdt er een speciale nachtlijn, lijn 478, naar Siddeburen en Appingedam. Uitbreiding is er ook op Q-link-lijn 3, waarbij een aantal ritten doorrijden naar Oosterwolde, en wordt er vaker gereden op de lijnen 4, 6, 65, 133, 178, 300, 304, 309 en 312.

Extra bussen naar Emmen

De Koninklijke familie viert Koningsdag volgende week in Emmen. Ook daar anticipeert Qbuzz op. Zo zullen er op Koningsdag elke tien minuten bussen rijden tussen het Hoofdstation en Emmen. In de avond rijdt er elk kwartier een bus. De NS zet extra capaciteit in op het baanvak tussen Zwolle en Groningen. Vervoersbedrijf Arriva rijdt een normale zaterdagdienstregeling maar gaat wel extra lange treinen inzetten. In de nacht van zaterdag op zondag worden er twee extra stoptreinen ingezet richting Leeuwarden om bezoekers thuis te krijgen.