Veel belangstelling voor Suikerfeest-viering: “Het was drukker dan vorig jaar”

Foto: Al-Rahma-moskee

Het speciale gebed dat woensdagochtend gehouden werd op de voetbalvelden van VVK, op de eerste ochtend na de ramadan, is door veel mensen bezocht. Een woordvoerder van de Al-Rahma moskee meldt dat er meer mensen waren dan vorig jaar.

“Het was een geslaagde en mooie ochtend”, laat de woordvoerder weten. “Onze inschatting is dat er drie keer zoveel mensen waren als in 2023.” Dinsdag eindigde de ramadan. De periode van vasten wordt afgesloten met Eid-al-Fitr, een dag die ook bekend staat als het Suikerfeest. Onderdeel van dit feest is een speciaal gebed. “We hebben ons vanochtend om 07.00 uur verzameld op de voetbalvelden, waarna om 07.45 uur het gebed begon.”

Voorbereidingen

Dinsdag liet de woordvoerder al weten dat de voorbereidingen op de feestdag in volle gang waren: “Op deze dag krijgen kinderen bijvoorbeeld cadeautjes. En op de dag vindt er veel familiebezoek plaats. Het is een hele leuke en gezellige dag. En daar hoort ook eten en drinken bij. Dus de vrouwen zijn, vaak met hulp van de kinderen, al dagen druk bezig geweest in de keuken om er iets moois en bijzonders van te maken.”

Noodgedwongen

Dat het speciale gebed op de voetbalvelden van VVK gehouden werd is noodgedwongen omdat de groep gelovigen te groot is om in een moskee te herbergen: “Wij zijn ook op zoek naar een grotere ruimte. We zien dat de belangstelling voor het geloof toeneemt. Dat is natuurlijk geweldig nieuws voor de moslimgemeenschap, maar het wordt dan wel lastiger om iedereen een plekje te bieden. Wat dat betreft merken we dat we de grens steeds meer naderen. Gelukkig zijn we wel in gesprek met de gemeente en hopen wij dat er een mooie oplossing komt hierover.”