Veel belangstelling voor schaapscheerdersfeest De Beestenborg: “Het is nog nooit zo druk geweest”

Foto: Paul Blom

Het schaapscheerdersfeest bij kinderboerderij De Beestenborg wordt al heel wat jaren georganiseerd. Bij de editie van deze zaterdag is het drukker dan ooit.

“Het lijkt wel alsof de hele wijk is uitgelopen”, laat een medewerker weten. “Om 13.30 uur zijn we gestart met de activiteiten en inmiddels hebben we al honderden mensen over de vloer gehad. Voornamelijk kinderen in de basisschoolleeftijd. En ze hebben op het terrein volop plezier.” Het schaapscheerdersfeest heeft als kernactiviteit het scheren van de schapen op de boerderij: “Je zou kunnen denken dat de schapen daar niet op zitten te wachten op zo’n koude dag als vandaag. Maar er wordt voor gezorgd dat ze een laagje wol houden. Dus ze blijven warm, maar door het overige wol weg te scheren zorgen we ervoor dat ze gewicht verliezen en als het straks warmer wordt, dat de dieren het niet direct warm krijgen. Het wol wordt voor een klein bedragje opgekocht door wolspinsters die er mooie producten van gaan maken.”

Schmink en ranja

Rond het scheren van de schapen zijn er allerlei activiteiten op het terrein: “We hebben onder ander een demonstratie van een herder en zijn herdershond, hoe zij een schaapskudde drijven. Voorts kunnen kinderen zich laten schminken, kunnen kinderen zelf ranja maken, zijn er verschillende spelletjes die gespeeld kunnen worden en hebben we springkussens opgesteld staan. En om het tot een feest te maken worden op het terrein pannenkoeken, taartjes, hotdogs en ijsjes te koop aangeboden.”

“Samenwerking met organisaties uit de buurt”

Maar wat is de reden van het succes? “Dat is denk ik toch de samenwerking met de buurt. Ik noemde al even het schminken. Dat wordt gedaan door medewerkers van kinderdagverblijf Lilalola. Maar er zijn vandaag ook streetdancers van Dijkman Sport die hun kunsten vertonen. VRIJDAG is aanwezig met het aanbieden van creatieve kinderworkshops en het ijs dat verkocht wordt komt van zorgboerderij Golden Raand. Dat alles komt samen op één plek, waarbij al deze organisaties hier aandacht voor hebben gevraagd. En dat het zo druk is maakt ons heel blij. Ook hebben we veel geluk met het weer. Deze dag is een heel groot succes.”

Het schaapscheerdersfeest op kinderboerderij De Beestenborg aan de Akeleiweg duurt nog tot 17.00 uur.