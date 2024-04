Van lokale schoenmaker tot internationaal bedrijf in schoenverzorging: Frans Muller is Hofleverancier

Foto: Rieks Oijnhausen

Honderdvijfentwintig jaar nadat een lokale schoenmaker een bedrijf begon, is de Groningse firma Frans Muller uitgegroeid tot een grote speler op het gebied van onder meer schoenpoets, inlegzolen en veters. Daarom kreeg het bedrijf vrijdagmiddag het predicaat Hofleverancier uitgereikt.

Rutger Muller, directeur van de groothandel in leer en accessoires, kreeg het predicaat uitgereikt door Commissaris van de Koning René Paas. Ook burgemeester Koen Schuiling was aanwezig om het schild behorende bij het predicaat te onthullen in de Rabo-studio van het Forum Groningen.

De firma J. Muller werd in 1853 opgericht als een lokale schoenmaker. Er is geen direct bewijs gevonden van de oprichting in 1853. Wel is er bewijs gevonden dat er een vennootschap onder de naam firma J. Muller in 1897 is opgericht. Daarom wordt van dit jaartal uitgegaan en wordt het 125-jarig bestaan gevierd. Onder de naam Frans Muller Benelux is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale distributeur van schoenverzorging, inlegzolen en schoenaccessoires. Naast het hoofdkantoor aan de Rouaanstraat Groningen zijn er nog verkoopkantoren in Nieuwegein en Brussel.

Het Predicaat Hofleverancier wordt toegekend aan bedrijven die een vooraanstaande plaats innemen in hun regio en daarnaast 100, 125 (of een veelvoud van 25 jaar) bestaan. De bestuurders van het bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn evenals de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf duidelijk zijn.