UWV: Grote vraag naar technisch personeel in mobiliteitsbranche

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is afgelopen maand afgenomen, na vijf maanden van toename. Daarvoor vertoonde de WW jarenlang een dalend verloop.

Eind maart ontvingen 6.207 inwoners van de provincie Groningen een WW-uitkering. Dat waren er 21 minder dan de maand ervoor. Vergeleken met vorig jaar steeg de WW in de provincie Groningen met 7,9 procent.

Voor onder meer de mobiliteitsbranche betekent dit minder mogelijkheden om hun technische vacatures in te vullen. In deze branche is het vooral lastig mensen te krijgen voor het repareren van auto’s. In de provincie Groningen staan er op het moment ongeveer vijftig vacatures open voor technische functies in de mobiliteitsbranche.