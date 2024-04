Urban Trail haalt 20.000 euro op voor KWF: “Onze grote wens is om nog eens door het Groninger Museum te lopen”

Foto: Rieks Oijnhausen

Aan de achtste editie van hardloopevenement Urban Trail hebben zondag 3.500 mensen deelgenomen. Met het evenement is 20.000 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding.

“De laatste deelnemer is inmiddels de finishlijn op de Vismarkt gepasseerd”, vertelt Johan Meijer van de organisatie. “Sterker nog, het is nu rond 13.30 uur en we hebben een groot deel van het parcours al opgeruimd. Wat dat betreft zijn we een geoliede machine.” Het evenement begon zondagochtend om 09.30 uur. “We kijken terug op een hele mooie editie. De weersomstandigheden waren vanochtend erg goed. We hadden 3.500 deelnemers aan de start die we verdeeld hebben over zeven startgroepen. Dus bij ieder startschot vertrokken er vijfhonderd. Uiteindelijk kunnen we terugkijken op een evenement zonder incidenten.”

“Heel bijzonder dat we dit jaar door de rechtbank kunnen lopen”

Anders dan bij bijvoorbeeld een 4 Mijl loop je bij een Urban Trail door de gebouwen. Snelheid is bij het evenement ook niet belangrijk, het doel is om deelnemers een unieke beleving te laten ervaren. “Ik wil graag van de mogelijkheid gebruik maken om een naam te noemen”, vervolgt Meijer zijn verhaal. “En dat is de naam van Henk van der Meer. Dat is onze parcoursbouwer. Elk jaar probeert hij een editie te realiseren die weer anders is dan voorgaande edities. Om het ook echt uniek te laten zijn. Heel bijzonder dit jaar is dat we door het gebouw van Rechtbank Noord-Nederland konden lopen.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Bij de editie van zondag konden deelnemers door het gebouw van Rechtbank Noord-Nederland rennen. Foto: Rieks Oijnhausen

“Vaak is er jaren gewerkt om een locatie beschikbaar te stellen”

En dat was niet van vandaag op morgen geregeld. “Daar is jaren aan gewerkt. Het heeft ons heel erg geholpen dat één van de griffiers van de rechtbank ook een fanatieke hardloper is. Deze persoon heeft een goed woordje voor ons gedaan. En dat zoiets dan kan, is fantastisch.” Deelnemers konden zondag kiezen uit twee afstanden: die van 5-6 kilometer of een route van 11-12 kilometer. Na de start op de Vismarkt liep men via het Doopsgezind Gasthuis aan de Nieuwe Boteringestraat naar het Werkman Stadslyceum. Daar vond de scheiding plaats, waarbij de 5-6 kilometer-deelnemers via PALACE Groningen en de Synagoge teruggingen naar de Vismarkt. Deelnemers aan de lange afstand liepen via wijkcentrum Bij Van Houten via EMG en de brandweerkazerne aan de Sontweg terug naar de Vismarkt.

“Het Groninger Museum staat hoog op ons wensenlijstje”

Meijer: “Bij elke editie zijn er gebouwen die terugkeren. Maar we voegen ook altijd weer nieuwe gebouwen toe. De rechtbank is daar een voorbeeld van, maar ook de brandweerkazerne en het schip De Witte Zwaan aan het Eemskanaal. En dat is een traject dat nooit stil staat. Zo hebben we bijvoorbeeld best wel wat wensen. Je vraagt dan aan een organisatie of het hen wat lijkt, en dan zeggen ze: nu nog niet. En het jaar erop probeer je het weer.” Op de vraag wat nu echt een grote wens is, is Meijer duidelijk: “We zouden het fantastisch vinden om nog eens door het Groninger Museum te lopen. Die locatie staat heel hoog op ons verlanglijstje.”

KWF

Met de Urban Trail werd geld opgehaald voor KWF. “In ons land zijn er verschillende Urban Trails. Het KWF was al verbonden aan de marathon van Rotterdam en is dit jaar het goede doel van de urban trails. Deelnemers konden een actiepagina aanmaken waarbij het doel was om 300 euro op te halen. Bij het behalen van dit bedrag konden ze deelnemen aan het evenement. Bij het ophalen van een bedrag van 500 euro of meer kregen ze van het KWF het unieke Ren tegen kanker-shirt. Uiteindelijk heeft deze editie 20.000 euro opgehaald. In combinatie met de eerdere urban trails die al gehouden zijn, staat de teller nu op 60.000 euro. Het totaalbedrag wordt bij het evenement in Eindhoven bekendgemaakt.”

En of er ook een negende editie van de Groningse Urban Trail komt: “Jazeker. Die gaat er absoluut komen.”