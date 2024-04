Uit Stad ontsnapte tbs’er (33) terug in Nederland na uitlevering door Tsjechië

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Mouloud M, de tbs’er die begin februari ontsnapte tijdens een begeleid verlof in Groningen, is terug in Nederland. De 33-jarige M. is uitgeleverd aan Nederland door Tsjechië.

Vrijdagmiddag landde M.op Schiphol, onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee. Hij wordt overgedragen aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De tbs’er, die was opgenomen in de Van Mesdagkliniek, ontsnapte op 7 februari tijdens een begeleid verlof in Groningen. De politie deed een week later een dringende oproep aan het publiek om mee te helpen bij de zoektocht naar M. Toen werden ook zijn naam en foto verspreid. Volgens de politie en het OM heeft Mezlay dringend medicatie nodig vanwege zijn psychotische gedrag.

De politie en het OM hebben nooit laten weten waarvoor M. tbs kreeg opgelegd. Het AD leek het wel te weten: M. zou een Duitse straf (tbs) uitzitten in Nederland voor een ‘zwaar misdrijf’. De in Groningen opgenomen tbs’er kreeg eerder straf voor zware mishandeling en doodsbedreigingen.