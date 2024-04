Traumahelikopter Eelde beschikt sinds deze week over hart-longmachine

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De traumahelikopter die gestationeerd staat op Groningen Airport Eelde is sinds deze week uitgerust met een hart-longmachine. De Lifeliner 4 is daarmee de derde traumahelikopter in Nederland die over zo’n apparaat beschikt.

Door de inventaris aan boord uit te breiden met een ECMO kan er sneller acute zorg aan een patiënt gegeven worden. ECMO staat voor Extra Corporale Membraan Oxygenatie en wordt ook wel een hart-longmachine genoemd. Het apparaat pompt bloed van een patiënt door een kunstlong. Tijdens de behandeling met EMCO neemt de machine een deel van het werk van het hart of de longen over. Het bloed wordt via een plastic slang uit het lichaam gehaald waarna het door de kunstlong wordt gepompt. In de kunstlong wordt zuurstof toegevoegd aan het bloed en wordt koolzuur verwijderd. Via een andere slang wordt het bloed weer in het lichaam gebracht, waardoor hart en longen de mogelijkheid krijgen om te rusten.

De afgelopen periode is de bemanning van de Lifeliner getraind om met het apparaat te kunnen werken. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet bij een hartstilstand. Als na twintig minuten nog geen circulatie op gang is gekomen kan de ECMo worden ingezet om de bloedcirculatie op gang te helpen, waardoor de kans op overleven wordt vergroot.