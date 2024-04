Tot anderhalve maand wachten op paspoort of ID in Lewenborg: ‘Gemeente moet inwoners waarschuwen voor de vakanties’

Foto: BBC World Service via Flickr (CC BY-NC 2.0)

De wachttijden voor de aanvraag van een nieuw paspoort of ID kaart zijn fors toegenomen, ook in de gemeente Groningen. De raadsfractie van de VVD vreest nog meer drukte met de zomerperiode (en de bijbehorende vakanties) in aantocht en vraagt zich af of de gemeente hier iets aan kan doen.

Wie een week geleden een paspoort aanvroeg in Lewenborg, schreef DvhN vorige week, moet tot 4 juni wachten om het document op te halen. In Hoogkerk aanvragen levert dezelfde wachttijd op. In Ten Boer aanvragen kost de minste tijd: wie op 9 april een identiteitskaart wilde vernieuwen, kan deze net voor het einde van deze maand ophalen.

De reden voor de hausse aan aanvragen voor identiteitsdocumenten ontstaat nu door een wetswijziging van tien jaar geleden. Paspoorten en identiteitskaarten waren voor 2014 vijf jaar geldig. In dat jaar veranderde de wet, waardoor de documenten nu tien jaar geldig zijn. Tussen 2019 en 2024 werden er daardoor weinig nieuwe documenten aangevraagd, maar nu verlopen de eerste documenten met tienjarige geldigheid. De piek in aanvragen zou nog wel eens vijf jaar kunnen duren.

Ook de VVD krijgt signalen van inwoners dat de wachttijden sterk beginnen te stijgen. De fractie wil daarom weten of de tijdelijke oplossing, in de vorm van spoedaanvragen, wel voldoende soelaas bieden. Zo’n spoedaanvraag is duurder dan het aanvragen via de normale procedure. De gemeente moet volgens de VVD stappen ondernemen om de wachttijden, ook voor de reguliere procedure, te verkorten. Ook moeten burgers goed op de hoogte zijn van de wachttijden, vindt fractievoorzitter Ietje Jacobs: “Welke stappen onderneemt het college om inwoners met de vakantie in het vooruitzicht te waarschuwen voor een mogelijk lange wachttijden en zo te voorkomen dat burgers extra kosten moeten maken voor spoedaanvragen vanwege de lange wachttijden?”