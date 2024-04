Tot aan het weekend wisselvallig weer: weinig zon en af en toe een bui

Foto: Tom Veenstra

Echt lente wil het deze week nog niet worden. Hoewel de temperatuur in de loop van de week oploopt, valt er elke dag wel een bui. Maar er is hoop: zaterdag kan het wel 20 graden worden.

Dinsdag is er veel bewolking, met af en toe een glimp van de zon. In de middag kans op een enkele bui. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het ongeveer 12 gaden. In de nacht blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur daalt tot ongeveer 7 gaden.

Woensdag is er veel bewolking met regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het hoogstens 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig met enkele buien, maar ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 14 gaden.

In het weekend neemt de invloed van een hogedrukgebied toe. Het blijft waarschijnlijk droog en de temperatuur kan zaterdag oplopen tot 20 graden. Zondag is het wellicht weer iets koeler.