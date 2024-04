Topdrukte bij de bakkers: “We verkopen 10.000 oranjetompouces, het is een gekkenhuis”

Foto: Henk Post / bakkerij Henk Post

Het is topdrukte zaterdag bij de bakkers in de gemeente. In Ten Boer zijn de oranjetompouces inmiddels op, in Haren zijn er nog een aantal te koop.

“Dit is een fantastische dag”, vertelt Wilfred Haafs van de gelijknamige bakker in Haren. “Afgelopen nacht zijn we om 02.00 uur begonnen met de werkzaamheden in de bakkerij. En vanochtend hadden we bij het krieken van de dag alles klaar staan. Niet alleen oranjetompouces maar ook oranjekoek, oranje cake en verschillende andere oranje producten. We pakken op zo’n dag echt uit. Daar worden we ook in gestimuleerd want qua klandizie is het heel gezellig. Mensen komen in feestelijke stemming, in het oranje gekleed, de winkel binnen. Het is heel gezellig.”

Bakkerij Haafs (Haren): “Het is drukker in vergelijking met eerdere jaren”

Op de vraag hoeveel tompouces er zijn gemaakt zegt Haafs: “Dan zijn er 10.000. Op vrijdag hebben we al een fors aantal verkocht en ook vandaag gaan ze als warme broodjes over de toonbank. Het is echt een gekkenhuis. We zien ook dat het drukker is in vergelijking met eerdere jaren. Klanten komen uit Haren maar ook uit de omgeving. Wat naast de oranjeproducten ook goed verkoopt zijn de saucijzenbroodjes. En dat snap ik dan wel weer qua weersomstandigheden. Op het Raadhuisplein zijn we trouwens tot 16.00 uur geopend. Dus mensen die nog een tompouce willen opsmikkelen, die zijn van harte welkom.”

Bakkerij Post (Ten Boer): “Tompouces en droom- en roomtoeters met oranje spikkels”

In Ten Boer zijn de deuren van bakkerij Henk Post inmiddels gesloten. “We hebben er een geweldig drukke dag opzitten”, vertelt bakker Henk Post. “Gisteravond zijn we om 21.00 uur gestart met de werkzaamheden. We zijn de hele nacht doorgegaan. Op deze dag verkopen we geen brood maar alleen maar oranjeproducten. Dan moet je denken aan natuurlijk tompouces, maar ook droom- en roomtoeters met oranje spikkels en oranje fondant en we hebben ook oranjekoek. En we maken er ook een feestje van. De tompouces die we verkopen hebben niet een gladde oranje bovenkant maar er zit een dot slagroom op met oranje versierselen. In totaal hadden we 1.000 tompouces gemaakt en die zijn allemaal verkocht. Alles is op.”

“Lach op de gezichten”

Post spreekt van een feestelijke dag: “Zelf sta ik niet in de winkel want ik ben druk bezig in de bakkerij maar je krijgt wel de geluiden mee. Koningsdag is een feestdag in Ten Boer. En mensen brengen die lach op hun gezicht mee als ze de winkel instappen. Wel was er hier en daar ook wat teleurstelling omdat we dus geen brood verkopen vandaag. Maar als we dit uitleggen dan is er ook wel begrip voor. We hebben vol ingezet op de oranjeproducten en er is dan geen capaciteit om andere producten te gaan maken. Dit hebben we afgelopen week ook gecommuniceerd met onze klanten.”

“Meeste klanten komen in de ochtend”

Dat de winkel in Ten Boer om 11.00 uur dichtging is ook met een reden: “Het is een drukke dag met veel activiteiten. De meeste klanten komen in de ochtend wat lekkers halen zodat ze dit voor de televisie op kunnen eten. In de middag vindt er hier in het dorp een vrijmarkt met diverse activiteiten plaats en ook vanavond is er genoeg te doen. Daarom er bewust voor gekozen om rond 11.00 uur te sluiten. Op die manier hebben we zelf ook nog iets aan deze feestdag.”