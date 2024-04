Tillift voor Silven is in zwembad Scharlakenhof geïnstalleerd

Het zwembad Scharlakenhof in Haren heeft een tillift geïnstalleerd. Een jaar geleden werd er een crowdfundactie gestart om geld in te zamelen voor de installatie van de lift.

Het was een initiatief van onder andere Job Zwat, omdat zijn kleinzoon Silven elke week komt zwemmen met zijn moeder Janne Zwat. Silven zijn moeder moest haar zoon zelf in en uit het zwembad tillen. Doordat hij steeds groter en zwaarder werd, was ze regelmatig bang dat ze zou uitglijden tijdens het tillen. Ook had Janne Zwat verschillende lichamelijke klachten omdat het tillen erg zwaar was.

In mei 2023 werd het streefbedrag van 8.750 euro behaald via de crowdfundingsactie. Het plaatsen van de lift liep echter wat vertraging op vanwege meerdere factoren. De grootste factor was dat de bovenste laag van het beton in de vloer te zacht was om de lift te kunnen dragen. “Het bedenken van een oplossing, maar ook de uitvoering, kostte tijd,” vertelt Janne Zwat.

De tillift is niet alleen bedoeld voor Silven. Iedereen die de tillift nodig heeft, mag hem gewoon gebruiken. Men kan het water in via een tildoek, en mensen die iets beter ter been zijn kunnen ook via het stoeltje het water in. Janne Zwat hoopt heel erg dat de tillift door veel mensen gebruikt zal worden.