Tiener slaat beveiliger horecagelegenheid Grote Markt in het gezicht

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een 18-jarige man uit Leeuwarden aangehouden voor mishandeling. Dat meldt de politie op sociale media.

“De man had een beveiliger van een horecagelegenheid op de Grote Markt in het gezicht geslagen”, meldt de politie. “De tiener wilde de horecagelegenheid betreden, waarop de beveiliger naar diens legitimatie vroeg. Daar wilde de man uit Leeuwarden niet aan meewerken, waarop hij de beveiliger in het gezicht sloeg.” Agenten waren snel ter plaatse en hebben de man aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau waar verder onderzoek wordt gedaan.

Zaterdagavond om 22.30 uur staat het openbaar vervoer in Nederland stil nadat vorige week een conducteur mishandeld is in een trein in de buurt van station Den Haag Holland Spoor. De politie schrijft: “Het zijn niet alleen conducteurs die te maken hebben met geweld. Ook chauffeurs, agenten en in dit geval beveiligers in de horeca.”